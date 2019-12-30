連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，進入倒「鼠」計時，即將於跨年後元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區，打造了浪漫台2線「愛妳愛你」光環境。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，進入倒「鼠」計時，即將於跨年後元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區，打造了浪漫台2線「愛妳愛你」光環境。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，進入倒「鼠」計時，即將於跨年後元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區，打造了浪漫台2線「愛妳愛你」光環境。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，進入倒「鼠」計時，即將於跨年後元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區，打造了浪漫台2線「愛妳愛你」光環境。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，進入倒「鼠」計時，即將於跨年後元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區，打造了浪漫台2線「愛妳愛你」光環境。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，進入倒「鼠」計時，即將於跨年後元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區，打造了浪漫台2線「愛妳愛你」光環境。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

終於要跨年啦！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，進入倒「鼠」計時，即將於跨年後元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區，打造了浪漫台2線「愛妳愛你」光環境外，更要推薦賞光秘境，強力行銷東北角沿線觀「光」產業。

管理處處長陳美秀表示，所謂日出東方，位於臺灣最東邊的東北角，擁有許多鮮為人知、隱藏版的看曙光地點，例如有「情人版」壯圍沙丘旅遊服務區濱海自行車道、蘭陽溪口水鳥保護區，「姜太公版」的萊萊海蝕平台，「親子版」的南方澳觀景台，「銀髮族版」的草嶺古道埡口至桃源段，「攝影版」鼻頭角至龍洞步道等地，可說是大自然量身打造沙發賞光點處。

管理處指出，明年2020與「愛妳愛你」諧音近似，因此以山海交響曲為主軸，利用LED霏霓虹、星星燈、燈管、以及洗牆燈、高空探照燈等，打造了浪漫台2線「光環境」，希望藉此讓遊客從元旦至農曆年、元宵節、西洋情人節，到東北角有個幸福溫暖過節氣氛。

配合活動，元旦當天生肖屬鼠之遊客，可於凌晨4時至7時至曙光會場服務台領取吉祥物手機架一個；此外包括靈鷲山無生道場、福隆帆船俱樂部、龍門露營區、鹽寮藍灣、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、福容大飯店福隆店等業者，也推出「鼠」一「鼠」二免費活動及優惠。相關資訊洽東北角官網最新訊息。

(中時 )