傅崐萁表示，日前與日本學者深談時就有聊到關於網軍議題。傅指出，民進黨一貫選舉操作就是抹黑造謠，在全國黑韓、在地方黑傅，若蔡英文再連任，兩岸關係屆時會更加動盪。（傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮無黨籍立委候選人傅崐萁今至南區鄉鎮拜票，針對大選以來網路攻擊，傅談到日前與日本學者深談所述，指出抹黑是民進黨一貫操作，首要黑藍營總統候選人韓國瑜，再來就是自己。傅說，選總統事小、國安事大，點出蔡英文執政以來兩岸關係惡化事實，若連任恐使經濟更加惡化，甚至引起兩岸動盪。

傅崐萁舉日前與早稻田大學教授等人談論內容，點出綠營網軍可怕之處，竟連同黨副總統候選人賴清德都招架不住，第1個跳出來懇求蔡英文麾下網軍手下留情。傅指出，現在選情幾乎都靠謠言支撐，年輕朋友經驗不足易受諞。

傅崐萁提到，民進黨怕誰就會抹黑誰，作為韓國瑜好兄弟，實在不捨他遭鋪天蓋地謠言攻擊，連家人都受波及，自己則為2號被黑人物，過去認為只要踏實做事就不必在乎抹黑，但近來情況愈發嚴重。

傅崐萁表示，總統換來換去，選舉本不是大事，但蔡英文若再做4年，已非做好、做壞層次，是牽涉國安的大問題，自蔡執政以來兩岸關係退回冰點，倘若反滲透法再通過，兩岸局勢只會更加動盪不安。

傅崐萁還說，即使陸方不動武，經濟戰仍足以斷掉台灣命脈，台灣對大陸出超每年超過2兆元，是不可斷聯的貿易夥伴，國家元首應特別重視，若蔡連任，民進黨國會又過半，台灣恐離民主距離越來越遠。

(中時 )