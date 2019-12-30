李明哲表示，最近很多人收到警方做筆錄的通知書，右一是住在斗六的程先生，他因發表反對《反滲透法》言論而遭檢舉，遭台南警方約談做筆錄。（周麗蘭攝）

程先生遭傳喚的罪名也是違反《社會秩序維護法》。（周麗蘭攝）

針對縣議員李明哲發表毒品零容忍的言論，民進黨雲林縣黨部以違反《社會秩序維護法》提告，李明哲表示，很遺憾民進黨忽略校園和社會對於毒品的態度是零容忍，一絲一毫無法接受；更令他痛心的是，民進黨全面以《社會秩序維護法》箝制言論，這種行為應受到全民厭惡與唾棄。

李明哲表示，民進黨在選舉的時候用這麼多手段，用他部分談話的內容去曲解，請民進黨好好思考這一場選舉到底要打什麼選戰？民進黨難道真要以《社會秩序維護法》當作恫嚇人民的標準作業流程？

他表示，一名斗六市民才剛向他陳情27日因在臉書張貼對反滲透法的言論與針砭，28日立刻收到台南市警局第五分局通知書，以違反《社會秩序維護法》（妨害安寧秩序）傳他去做筆錄，偵查員29日特地來斗六約談，已經做完筆錄，沒想到自己30日也被控民進黨縣黨部控告違反《社維法》。

李明哲說，西螺有一位里長甚至還接到汐止司法單位的傳喚要他去做筆錄；南投一位80幾歲的老人只是傳貼圖，也被警方約談。

他說，社會有這麼多重大的舞弊案應該快速偵查與審理，執政黨政府不重視，反而全面利用社會秩序維護法向來自全國各地對政府表達不同意見的百姓傳喚，這一點才是人民最痛恨且厭惡之處。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )