體育場強調，藉由工程峻工帶來之全新風貌及調整開放時間，期許市立游泳池能提供市民更便捷、友善、安全、舒適之運動場域。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

體育場強調，藉由工程峻工帶來之全新風貌及調整開放時間，期許市立游泳池能提供市民更便捷、友善、安全、舒適之運動場域。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市立游泳池配合「市立體育館暨游泳池建築結構補強及設施改善」、「雨水貯留系統設施」及「售票口遷移改善」等多項工程陸續完工，市民睽違多時之市立游泳池將於1月2 日重新開放。

體育場指出，年屆40、老舊之市立游泳池，這次工程除將泳池池底磁磚全部重新汰換、看台、扶手欄杆、男、女淋浴間整修更新、售票口內移外，同時為服務大、小鄉親朋友，亦新設2間親子淋浴間及1間親子廁所，提供民眾更完善、優質的運動空間。

體育場說，市立游泳池除了在硬體設施完成改善外，為了滿足不同客群需求，自109／1／1起，同步調整並延長各場次開放時間，將原來每天4場次、每場次約2小時30分、合計每天開放10小時，調整為每天3場次、每場次4-5小時不等，合計每天開放12小時30分，而調整開放、場次、時間：早場： 6：00--10：00 (含沖洗更衣 9：40-10：00)、午場： 11：00--16：00 (含沖洗更衣 15：40-16：00)、晚場： 18：30--22：00 (含沖洗更衣 21：40-22：00)。

體育場強調，藉由工程峻工帶來之全新風貌及調整開放時間，期許市立游泳池能提供市民更便捷、友善、安全、舒適之運動場域，更歡迎市民朋友們每星期二至星期日(星期一休館)闔家蒞臨健身、運動。

(中時 )