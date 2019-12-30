在泰國中部沙武里府，有處交通非常繁忙的馬路口，最近確有人搬來棺木，還僱請多名比基尼辣妹，繞著棺木周圍扭腰搖臀大跳豔舞，還不時停下來發放礦泉水、飲料給等紅燈的汽機車司機，不明究理的人以為是哪一位善人生前發願「奉茶」積陰德，有網友將影片PO上網路，引起當地電視台前往採訪。

原來，這一切都是棺材店老闆想出來的另類吸睛噱頭，他為了勸導「喝酒不開車」，特地請來辣妹跳豔舞，這樣才能吸引用路人的注意。而他就在棺材上還貼著「酒駕前先訂棺材」的標語。

比基尼辣妹棺木前熱舞送飲料，棺木上還貼著「酒駕前先訂口棺木」警語海報。 （圖擷自泰國電視新聞畫面）

雖然多數網友對棺木店老闆的「鬼點子」非常讚賞，但是也有人擔心，如果駕駛人因為分心多看路口比基尼辣妹一眼，反而發生碰撞或是撞人，不是更糟嗎？

當地電視台報導說，這些比基尼辣妹圍在棺材旁大跳熱舞，趁汽車、機車等紅燈的空檔，還會貼近駕駛座位旁扭動性感曼妙身材，然後發出手中的傳單。

中時電子報關心您：飲酒勿過量，開車不喝酒！

比基尼辣妹棺木前熱舞送飲料，網友稱讚老闆鬼點子好，但也擔心因為多看一眼辣妹出車禍。（圖擷自泰國電視新聞）

(中時電子報)