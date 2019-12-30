台灣大哥大科技「5心級」服務再獲肯定！繼2019全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔獲得電信業最佳表現後，台灣大再以8連霸之姿獲得全球最具公信力的瑞士SGS Qualicert 服務驗證。隨著5G時代來臨，台灣大門市不但將「5心級」服務融入Digital DNA，同時第一線門市人員更已提前進入5G備戰狀態，全台700多家直營、加盟體系、近5,000位門市人員，全面展開5G、AI、智慧家庭等訓練課程，全方位迎接5G開啟的電信新紀元。

台灣大哥大總經理林之晨表示，門市人員不僅是台灣大面對消費者的最前線，更在「超5G策略」中扮演著重要樞紐的角色；以每月超過百萬的服務量為強大核心基礎，積極整合集團內部各項服務，包括與momo合推「線上線下」嶄新服務型態，於momo購物申辦新門號或攜碼加入台灣大並搭配自由選專區商品、到台灣大myfone門市取momo購物商品，以及結合電信與光纖上網的數位匯流方案等，在台灣大門市人員推動下，不但獲得市場好評，也創造出更多綜效。

積極推動「Smarter Home」的台灣大myfone門市，因應5G即將商轉，不但化身成為智慧家庭的示範場域，提供消費者體驗更多創新服務，像是設置在門市中，結合Google Nest Mini的智慧家庭情境，在門市人員親切引導下，消費者可以實際體驗智慧家庭的方便性，並感受獨一無二的優質服務，這次能再獲得SGS Qualicert高規格的驗證審核，實至名歸。

台灣大自2013年導入SGS Qualicert驗證後，已連續8年獲此殊榮，此認證範圍遍及全台門市以及北中南客服中心，包括門市整體服務、人員應對進退、需求探詢，到商品點交、收款服務、申裝／異動服務，甚至是客訴處理，都獲得SGS神秘客的好評。

舉例來說，親和力十足的新竹南大門市謝欣男，不但對前來門市辦理業務的用戶親切接待，更站在消費者角度，為其節省經費、推薦最佳組合；而新店光明門市的陳家銘，則對各類資費方案與優惠瞭若指掌，會主動為用戶搭配光纖網路等匯流資訊，都在在展現出門市服務人員專業與高水準的服務態度。

(中時 )