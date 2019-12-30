2020總統大選進入倒數12天，今天一份封關前民調出爐，總統蔡英文為43.1%、國民黨候選人韓國瑜竟僅15.8%、親民黨候選人宋楚瑜8.2%。其中蔡的支持度，竟高到讓綠粉不禁怕怕的。

總統選舉電視辯論會是否會影響投票？台灣基進黨公布最新民調，調查後發現，52.1%表示有收看，但僅3.5%在觀看辯論後想要改變支持對象；至於投票意願方面，有高達80.2%的受訪者表示會去投票，9.7%不會投票，9.6%則未決定。

該民調為台灣基進委託樂水智研公司調查研究中心，在12月25日至28日所作調查，連續4日晚晚上6時至10時，執行兩波段訪問及統計分析，分採市話及手機雙底冊調查。合併兩次結果，共成功訪問2175個樣本，在百分之95信心水準下，最大誤差應不超過±2.14個百分點。

有網友說：「不能大意！一定要記得出來投票，票票入軌才算數，台灣不能像香港那樣呀！拜託各位了！」、「我是不信會只剩15.8%，國民黨的基本盤就是3成。韓叫韓粉民調支持蔡英文就是要對手輕敵，別傻傻踏進陷阱了。」

(中時電子報)