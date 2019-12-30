台灣之星今日宣佈，正式攜手亞太最大現金回饋平台－「ShopBack」，結合台灣之星好評爆棚的「週1福利日」特賣活動，導入全新跨業態服務模式，集結全球百大購物商城，合作首週推出全球最大訂房網站Booking.com最高9％現金回饋，也提供更多元種類商品選擇及省時便捷的線上購物體驗，讓歲末除舊佈新的每一次購物都是聰明消費，買越多、賺越多。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星發展電商平台所開闢的『週1福利日』自今年三月推出以來，持續推出走在潮流前端的商品選擇，加上好入手的實惠價格，廣獲消費者喜愛，更累積了一批忠實客戶，不僅網站流量大幅成長6倍之多，也帶動整體網路門市單購商品的業績持續成長。

台灣之星此次與『ShopBack』合作，就是希望結合『ShopBack』全球百家購物平台的商品選擇及強大現金回饋優勢，滿足消費者在線上購物的多元需求，同時擴大台灣之星『週1福利日』商品服務規模，打造與商家及消費者的三贏商業模式；且不限台灣之星用戶、人人皆可上線購買，透過多角化策略結盟經營，持續擴大線上購物版圖，提供更全面、完整的行動商務體驗。

每週一中午12：30於台灣之星網路門市準時開搶，用前所未見的最狂優惠回饋消費者支持，並每週祭出多項超強明星商品輪番上場，包含(1)小資女必買CHARLES ＆ KEITH精品享最高4.5％現金回饋，近年在台積極展店、深受小資女喜愛，有小CK之稱的CHARLES ＆ KEITH精品也加入優惠行列，買越多、賺越多。

2020／1／1至1／5期間：(2)全球最大訂房網站Booking.com限時最高9％現金回饋，省下的錢可以讓你玩更多！若12／30沒搶到優惠也沒關係，同步預告下週好康，2020／1／6：全球領導品牌Agoda訂房網站 最高6％現金回饋，一次訂好農曆春節海外旅遊住宿，限時限量、額滿為止。

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