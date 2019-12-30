台灣觀光雖連續5年破千萬人次，但受陸客限縮影響，自9月起來台旅客人次確實有衰退。交通部觀光局今日公布今年11月來台旅客人數統計，來台旅客數為99萬397人次，已是連續第三個月沒有破百萬人次。

據觀光局最新統計資料顯示，今年11月來台旅客人次，大陸9萬6933人次，與去年11月相比，降53.38％；日本21萬6968人次，增6.74％；韓國13萬9176人次，增38.65％、越南3萬2263人次，降6.61％、泰國增37.09％、菲律賓增27.03％、俄羅斯增17.43％；累計今年1月至11月，大陸261萬0274人次，較去年1月至11月增5.96％、日本194萬2602人次，增9.81％、韓國108萬1931人次，增18.87％、泰國增37.09％、菲律賓增27.03％。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲分析，11月來台旅客人數已連續3個月呈現負成長（9月-5.04％，10月-2.15％，11月-2.81％），單月未能突破百萬人次；所幸在業界努力下，掌握增加客源的外在環境、時機、精準行銷手法，讓韓國、泰國、菲律賓、俄羅斯、日本旅客均呈現正常長，稍稍彌補陸客大降53.38％的窘境。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，韓國市場表現很好、越南市場回穩，減幅縮小；至於日本市場相較於10月成長10至20％來看，11月僅增6％，沒有太多，原因與去年日本市場表現不錯有關，增加1萬多人次，成長5％多，故相較下來沒有增加很多，但日韓市場一直在增高，10月日韓合起來6萬人次，11月合起來也有5萬人次。

(中時 )