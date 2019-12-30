台灣人壽不斷努力精進，今（2019）年已榮獲45個國內外大獎，其中更有8個國際性獎項，如《全球品牌雜誌》（Global Brands Magazine）所舉辦的「全球品牌獎」（Global Brands Magazine Awards），榮獲「臺灣最佳壽險品牌」（Best Life Insurance Brand, Taiwan），及《亞洲銀行及財金雜誌》（Asian Banking ＆ Finance, ABF）所舉辦的「保險業亞洲獎」（Insurance Asia Awards）榮獲「年度最佳市場營銷」（Marketing Initiative of the Year）等獎項。

台灣人壽連續3年獲得「全球100大最有價值保險品牌」（Brand Finance Insurance Top 100）肯定，2019年名列全球最有價值保險品牌第49名；此外，也連續3年榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards）肯定，更是業界唯一連續3年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業全國首獎」之企業，顯示台灣人壽企業經營績效及在商品創新、客戶服務、數位金融創新等各面向的卓越表現備受肯定。

因應數位趨勢及集團數位轉型的發展方向，台灣人壽投注許多資源在推動數位金融技術及各項創新服務，期望提供更貼心、便利的e化服務，今年以「龍e賠一拍就匯」專案，拿下「亞洲保險業科技獎」（Asia Insurance Technology Awards, AITA）之「創新及新興科技」（Innovation and Emerging Technologies）獎項肯定，為台灣唯一獲獎公司，顯見台灣人壽在數位發展上的努力深受國際級肯定。

因應金融科技浪潮，台灣人壽近年積極數位轉型、強化競爭力，已啟動e-Smart數位轉型專案，積極打造最有感體驗，開發更貼近客戶需求的創新服務，為保險數位化樹立新的里程碑，並持續在商品創新、服務、理賠、數位金融等面向努力精進，未來，將持續以優異的表現，贏得消費者的信賴與支持，一同共創更美好的前程。

(中時 )