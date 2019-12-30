校園發票競賽 吸引近170萬張 18:502019/12/30 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為推廣以載具儲存雲端發票、提倡節能環保，財政部舉辦總獎金達121萬元之全國性「108年度校園雲端發票e起來競賽活動」，針對全國高中職及大專院校學生，以「載具儲存雲端發票累計張數」及「全校平均張數」兩項競賽。 根據財政統計，全國有585所學校，學生人數36,982人參賽，儲存雲端發票張數合計1,699,983張。為提供優質服務，財政部表示，將運用多元管道傳送國稅新知，積極傾聽民意，探求民眾所需，持續提供溫馨有感的優質服務。 (工商 ) #發票 #雲端 #儲存 #全國 #競賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 高通創新競賽 前三名獲技術支援 04:102019/12/26 產業．科技 全台小果番茄競賽 嘉義縣新港鄉三連霸 04:102019/12/26 地方新聞 Android 11新特性曝光 擬取消最大檔案4GB限制 12:332019/12/27 科技 嘉義縣環境清潔競賽 鹿草鄉異軍突起獲得亞軍 17:322019/12/27 生活 故宮美感就在你身邊！故宮設計賽成果開展 18:452019/12/27 生活 全國電子Digital City台南文賢店28日開幕 19:202019/12/27 財經 阿里山高山茶冬季茶競賽 特等獎每斤最高喊出6萬元 18:282019/12/29 生活 高通台灣創新競賽亞軍團隊 ITM玩創新 區塊鏈串連IoT 04:102019/12/30 產業．科技 宏達電紮根電競產業 攜電競運動協會合作VR示範競賽 15:492019/12/30 財經 元旦來去新竹市看幻象、吃早餐跟著河馬樂樂做早操 17:552019/12/30 生活 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 被智慧手機打趴！數位相機出貨慘 恐創18年新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。