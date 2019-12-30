為推廣以載具儲存雲端發票、提倡節能環保，財政部舉辦總獎金達121萬元之全國性「108年度校園雲端發票e起來競賽活動」，針對全國高中職及大專院校學生，以「載具儲存雲端發票累計張數」及「全校平均張數」兩項競賽。

根據財政統計，全國有585所學校，學生人數36,982人參賽，儲存雲端發票張數合計1,699,983張。為提供優質服務，財政部表示，將運用多元管道傳送國稅新知，積極傾聽民意，探求民眾所需，持續提供溫馨有感的優質服務。

(工商 )