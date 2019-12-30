日本作曲家協會於每年底舉行的「第61回日本唱片大賞」30日晚間在日本東京新國立劇場，備受矚目的「最優秀新人獎」由「早安家族」12人新人女團BEYOOOOONDS從眾強敵中獲得，代表領獎成員高瀬Kurumi上台領獎時不禁喜極而泣，表示：「能得到這樣榮耀的獎太高興了，真想把這喜悅告訴所有幫助著我們的人！」

BEYOOOOOND專輯《BEYOOOOOND1st》。（豐華唱片提供）

該團是早安家族繼「早安少女組。」（1998）、「℃-ute」（2007）、「S/mileage」（2010）、Kobushi Factory（2015）、Tsubaki Factory（2017）後第6組獲得最優秀新人獎的團體，她們在今年日本更改年號為「令和」後出道，家族中被稱「令和第一團」。

該團有12名成員，最新專輯《BEYOOOOOND1st》剛在台灣推出，收錄新曲〈好熱〉、冠軍三A單曲〈戴眼鏡的男子〉、〈日本D・N・A！〉等作品。

(中時 )