新北市教育局今年10月選送30位高中生赴美國與加拿大交換學習三週，12月起舉辦6場返國成果分享會，最終場今（30日）在中和高中登場。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局今年10月選送30位高中生赴美國與加拿大交換學習三週，12月起舉辦6場返國成果分享會，最終場今（30日）在中和高中登場，邀請學員分享國外入班就讀、參與社團、課外活動，以及居住接待家庭，感受在地的文化風俗的收穫。

明德高中蘇圓聖同學提到，在Walnut Hills上課的第一天，就發現許多台美校園生活的差異，例如：美國學生16歲就能開車，所以學校停車場幾乎每天都停滿車子，上課時學生也都會積極回答問題，午餐時間也很早（10：20到10：50），另外，下課時間只有5分鐘還要換教室是一大挑戰等。

雙溪高中蔡宜侒同學分享，在美國上西班牙語課時，是全西班牙語授課，上課前老師會先發下今天上課的內容，課堂中讓同學分組討論，再上台發表，最後由老師總結。這種上課模式，可使同學更加參與及專注。黃雨柔同學則在美國結交許多好友，課外生活很充實，有時和好友們到球場打球。他也提到，美國高中的數學大多是在教如何實際運用，不用一直趕進度，還能精熟學習。

三重高中賴娟娟同學的寄宿家庭是美籍印度裔，有幸能同時體驗到美國及印度文化，也參加印度派對，跟隨大家穿著印度傳統服飾，品嚐印度傳統食物。劉子晞同學表示，在加拿大學生和老師的課堂互動多，遇到困難，學生會直接詢問，老師也會帶大家討論。交換學習增進自己的英文口說和聽力，也能主動跟當地學生聊天，互相介紹自己國家的文化，是整段旅程最珍貴的地方。

三民高中林妤柔同學表示，美國的學校從國中開始就能自己選課，國中每天有六節課，高中則多一節，且每天的課表都一樣。相較之下，台灣的課堂上學生不太會舉手發問，也很少質疑老師所教授的內容，也不能選擇想修的課程。新店高中林劭恩同學表示，交換學習的收穫絕非只有語言，更重要的是面對當地文化、學校及寄宿家庭的生活習慣與文化衝擊時的跨文化學習。

教育局長張明文表示，新北市力推國際教育，自102學年度至今已選送256名學生赴美國、加拿大，並接待共168名美國、加拿大高中生入境學習。明(109)年度將選送約73名學生出國學習，包括國際遊學、交換學習及昂揚計畫等多項方案，並鼓勵支持高中生免休學出國學習。

此外，新北明年將首推的「高中學生國際遊學計畫」，與美國加州洛杉磯地區學校合作，5月選送15名公立高中學生進行2週之國際遊學課程及參訪活動，包括入班學習、參訪喜瑞都學院、USC南加州大學及UCLA 洛杉磯加利福尼亞大學，及特色博物館與景點等，並居住在當地接待家庭，體驗美國在地文化生活，並全額補助經濟弱勢學生，全力支持學生出國看世界。

(中時 )