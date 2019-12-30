一德勞工夜市今晚正式開幕，人潮逐漸回流，攤商猶如吃了一顆定心丸。（柯宗緯攝）

知名攤商三兄弟螃蟹腳吸引民眾排隊搶購。（柯宗緯攝）

一德勞工夜市今晚正式開幕，人潮逐漸回流，攤商猶如吃了一顆定心丸。（柯宗緯攝）

高市30多年歷史的一德勞工夜市，因「落日條款」生效，日前吹熄燈號，超過8成業者從勞工公園轉到凱旋青年夜市旁空地「合法一德勞工夜市」，整體衛生環境大幅提升，租金較以往便宜8成，今（30）日晚間正式熱鬧開幕，攤商再也不用怕被驅趕，人潮也回流，商機強強滾。

一德夜市超過8成的攤位原汁原味遷移，目前總共有200多攤，預計未來陸續會有生力軍加入行列。業者指出，新址場域衛生水準環境整潔大幅提升，讓在地夜市升級國際化水準，整體看起來更乾淨更衛生，在法規及各方條件的評估下，攤商選擇搬家繼續經營，也不用擔心被趕或警察開罰單，以及解決因為道路佔用延伸交通問題。

目前知名攤商爭相進駐，一銅團結打拚，包括三兄弟螃蟹腳，明月茶藝，小鮮鹹水雞，小雞雞蛋糕，一度讚泡菜臭豆腐鍋，深坑臭豆腐鍋，七里香茶葉蛋，阿明哥滷味，開運堂黑糖波霸奶茶，雞太郎雞排，小上海香酥雞，佳湘麵包，阿財豆乳雞等。

攤商表示，11月18日遷移後當日業績與以往並沒有差別，更重要的是因為新場地的停車空間更大，方便民眾逛夜市，而對經營夜市攤販而言，就像吃了顆定心丸一樣，希望大眾可以一起延續一德夜市人氣，把高雄觀光的餅做大。

(中時 )