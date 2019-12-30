美國今年電影票房迄周日止累計112.6億美元，外界估計再把周一和周二計入後全年可望迫近114億美元而創第2高紀錄。迪士尼與旗下電影公司合計占全美票房近4成而大獲全勝，遠遠拋離第2名的華納兄弟。

Comscore評估今年全美總票房可能在113.6億到113.9億美元區間。去年票房約118.8億美元創新高，2016年的113.8億美元為第2高。若今年票房能達區間最高值，即可望創歷來第2高紀錄，否則只能為第3高。

去年票房創新高主因是多部在2017年底上映的電影，放映時間持續至去年1月和2月，讓跨年度放映的電影票房累計9億5,810萬美元。相較之下，今年跨年度放映的票房僅6億7,160萬美元。

今年是迪士尼豐收年，其美國票房逾37.2億美元，已肯定能超過其去年30.9億美元，再創電影界所締造的美國票房新高紀錄。

迪士尼今年占全美票房約33％，若加上其年初收購的20世紀福斯票房，占有率更高達38％，遠超過全美票房排行第2名華納兄弟的13.8％。

迪士尼2008年美國票房占有率僅10.5％，但透過併購等策略，讓其過去10年來的票房持續穩定增加。去年其占美國票房26.3％，今年在「復仇者聯盟：終局之戰」等多部賣座電影帶動下更呈現大幅增加氣勢。

今年來全美10大賣座電影裡，迪士尼即占7部之多。

外界認為明年美國整體票房可望重現2018年初，強勁展開跨年度上映電影的態勢。像冰雪奇緣2、野蠻遊戲：全面晉級、星球大戰9、她們、和變身特務等多部熱門電影在年底上映，將持續放映至明年。

CNBC報導，由於明年還有多部強檔電影上映，Comscore分析師保羅（Paul Dergarabedian）預計明年美國票房將較今年更強勁，甚至可望趕上去年水準。

(工商 )