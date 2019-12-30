台中市首創全國12月30日訂為「台中保全日」市長盧秀燕30日出席頒獎給有功保全人員暨慶祝活動，讚譽保全人員為「城市英雄」，跟警察一樣守護城市，今年擴大納入常協助警方偵破社區大樓刑案的管理員，盧秀燕感謝前市長林佳龍，讓10萬名大軍守護台中市。

台中市長盧秀燕表示，台中市已是全國第2大城市，高度的工商發展讓居住的環境跟過去不一樣，不斷有社區或是公寓大廈產生，光靠警察、義警不夠，需要更多的「城市守護者」，一定要感謝前市長林佳龍，在4年前制定「台中保全日」，為守護城市而努力。

「2者合一，更加擴大重視！」盧秀燕說，有鑑於公寓大？管理人員平日在大樓社區服務，常提供情資線索讓警方順利偵破刑案，前副市長楊瓊瓔召集警察局、都市發展局、保全及公寓大廈管理維護服務商業同業公會，討論決議將樓管人員併入保全日公開表揚，擴大表揚有功人員。

台中市警察局指出，「台中保全日」慶祝表揚活動，是台灣第1個為保全人員量身打造專屬節日的城市，藉此提升保全人員榮譽感及保全業形象，逐步建立市政府與保全間密切的夥伴關係。

今年協助維護治安有功的保全人員18名及樓管人員13名，因協助偵破銀行強盜、詐欺集團、販賣（施用）毒品及竊盜等刑事案件及協助攔阻民眾遭詐騙等具體優良事蹟，另詐騙與毒品案件，有3件案例是因社區保全人員機警通報警方，順利破獲詐騙集團機房及多人施用毒品等案件。

(中時 )