農曆新年即將到來，許多民眾開始除舊佈新，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在2020年初將再次舉辦職訓木工家具展售，出售創意家具設計及製作班的作品，總數量接近600件，比市售價格便宜一半以上，明年1月6日上午10時將於雲嘉南分署技檢館公開販售，有興趣的民眾趕快來搶好康。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，職訓木工家具是創意家具設計及製作班的成品，以往是非賣品，多半用於展示或重複拆解利用，今年初首度開放外界認購，356件家具在短短2個小時內就被搶購一空，明年的展售會將櫻民眾需求加碼，600件家具都由鑑價小組估價，不算工資，僅以基本材料費銷售，相當划算。

創意家具班職訓師林彥甫說，這些家具的材質包括桃木、山毛櫸與橡木等，不用一根釘子，都是用全榫卯的榫接技術製成，整體耐用性及強度都相當高，延長使用年限。

這批家具包括書架、毛巾架及收納盒、各式木椅、桌子茶几類、壁櫃、置物櫃等，展售時間為2020年1月6日至10日上午10時至下午4時止，每人限購5件，售完為止，詳情可上官網查詢，有興趣的民眾可在年前搶一波，讓家裡煥然一新。

(中時 )