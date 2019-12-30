「瞬間移動／傳送」（teleport）聽起來像是科幻片才有的情節，但這也許不是那麼遙不可及。據香港東網30日報導，英國與丹麥的研究人員開發一款新晶片，能在電路中生成光粒子，並首次利用量子糾纏（quantum entanglement）現象，「瞬間傳輸」兩個不同晶片之間的數據。研究成果有助於保護經網際網路傳遞的信息免受惡意攻擊，並為量子網路鋪路。

據報導，量子糾纏是指兩個屬性相反的粒子，無論距離有多遠，當其中一個粒子改變性質，另一個會立即作出相應的改變。英國布里斯托爾大學和丹麥理工大學的研究人員，研發出一種可產生光子的晶片電路，令光子能以量子糾纏的方式，在不同晶片之間，毋須電流或實體連接也能傳輸數據，傳輸成功率高達91％。

該研究報告刊於《自然物理學》期刊中，第一作者為王健偉（Jianwei Wang，音譯）。研究人員之一盧埃林（Dan Llewellyn）表示，他們研發的晶片能把量子數據編碼在電路產生的光子中，然後高效地處理。他又指新技術可以生產出更高品質、更快的量子電路，對研發量子電腦、量子網路等非常重要。

根據百度百科，所謂「瞬間轉移」（teleportation）技術，就是將人、物體、信息或者數據瞬間從一個地方消失，再在另一個地方將之重新現形。瞬間的概念是指這個旅行過程中的時間和空間將會消失，我們可以從一個地點瞬間到達另一地點，不需要走一段物理路線，或者說在一個地方消失，同時在另一個地方重現。

有關超時空轉移的科幻故事由來已久，人們對這種技術的興趣也歷久不衰。出生於馬來西亞的林平奎教授稱，要將生物進行「瞬間轉移」傳輸，仍是遙不可及的事情，但新技術仍有很多用途。科學家相信可在短期之內，利用這種技術，製造出比目前運算速度最快的電腦還要快10億倍的超級電腦，並通過提高通訊系統的效率，確立量子信息時代。

(中時 )