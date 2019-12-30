第二選區立委候選人徐定禎30日到頭份關懷社區長輩，在雨天傳遞溫暖。（徐定禎團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

中華民國青溪總會發起全台路跑活動，30日特地前往藍營立委徐志榮的苗栗競選總部為他加油打氣。來自民進黨的對手徐定禎則雨中送暖，在頭份關懷社區長者，晚間依序前往三灣、頭份進行問政說明會，勤與地方座談。

中華民國青溪總會為喚醒民眾對國家的民族意識，發起Run for love愛國家、愛國旗全台路跑活動，30日陣容浩大抵徐志榮苗栗競選總部，替徐志榮與競選團隊加油打氣。徐志榮表示，青溪不僅愛家愛國，更以具體行動為中華民國而跑，他們的愛國情懷與對自己的愛護，他將永銘於心。徐志榮總部也以薑湯熱飲為他們暖身、充電。

徐定禎近日勤跑問政說明會，把握時間全力衝刺，30日上午前往頭份市土牛社區照顧關懷據點，關懷在地長者送暖，並於晚間前往三灣、頭份傾聽地方心聲，31日規畫上午9點半於苗栗市安瀾宮活動中心、晚間6點頭份市山下里活動中心及晚間7點頭份義民廟，與民眾座談，深入社區尋求支持。

(中時 )