遠傳電信繼今年8月攜手服飾業第一品牌UNIQLO合作推出資費方案後，今日宣布攜手台灣速食業龍頭麥當勞，推出全新「新滿福飽」方案，2020／1／1起至2020／2／29止，月付$698起，就能暢話、飆網、市話全都包，再送「friDay影音單片免費看」，還可每月一次到麥當勞免費兌換豬肉滿福堡。

根據調查，國人在新春年節期間通話或上網需求攀升，無論是打電話跟親友拜年、聚餐訂位、訂餐或出遊、走春等活動隨時上網瀏覽、打卡，遠傳為滿足用戶的行動需求，全新「滿福飽方案」，月付698起，可搭配iPhone 11全系列、Samsung Note 10＋及OPPO Reno 2等超過60款熱銷手機不僅享超值專案價，還有上網吃到飽、網內通話免費的優惠，再加碼每月網外至200分鐘、市話贈送888分鐘。

申辦1398指定資費，每月加碼網外至1300分鐘；市話加碼贈送3888分鐘，只要有話都能慢慢講，前述贈送之市話通話額度如未使用完畢，於合約期間內均可遞延使用，寶貴的通話時間一點都不浪費。

除了月租型用戶，遠傳易付卡用戶可同享「新春滿福飽」優惠，即日起至2020／1／14日止，只要透過遠傳行動客服APP、遠傳官網等網路通路儲值易付卡任一上網商品，不論是計日型或計量型，都有機會獲得「麥當勞豬肉滿福堡」。全遠傳所有用戶也能憑簡訊自2020年元旦起至2020／2／25，單點麥當勞「培根青蔬滿福堡」或「培根香雞滿福堡」全新品項，就能加 $1獲得指定冷熱飲，無論是來杯黑咖啡或是熱紅茶，搭配滿福系列早餐超絕配，遠傳與麥當勞用心幫用戶準備好每日一早的活力。

(中時 )