前台北縣長周錫瑋質疑謝長廷2013年去大陸訪問見了什麼人？謝長廷澄清，他去中國大陸沒有和對岸的現役軍人吃飯，如果他們穿著便服混在餐會中，那只是情報蒐集，不是會談。周錫瑋要求謝講清楚，不要擠牙膏。

前台北縣長周錫瑋28日開記者會說，駐日代表謝長廷2012、2013年去大陸訪問見了什麼人？周錫瑋強調，謝長廷去大陸見的人，「我們都見不到」，「私人身分」是見不到那麼高層級的人。

周錫瑋並且到謝長廷臉書留言，「我在等你回應呢！有沒有見我說的這些人？」

謝長廷則回應，他2012年去中國大陸有與載秉國和王毅見面，媒體都報導過，都有影片，這都不是祕密。

謝長廷澄清，2012年他沒有公職，去中國大陸沒有和對岸的現役軍人吃飯，和他們軍方能談什麼？這是常識問題。謝還強調，如果他們有其他頭銜，穿著便服混在餐會中，那只是情報蒐集，不是會談。

不過，周錫瑋又回批謝長廷「真是高估自己！」

周錫瑋指出，如果謝長廷不是曾經擔任民進黨總統候選人、不是曾經擔任民進黨黨主席、不是帶著管碧玲、李應元、趙天麟、許智傑、陳歐珀、邱志偉這些立委去，中聯辦會全程為謝安排行程？

周錫瑋還問謝長廷，你「假裝」解放軍不會派人情蒐？讓自己看起來無辜？這才是兩岸交流的「常識問題。」

周錫瑋質疑，中聯辦辦公室之外的行程，你們談了些什麼？講清楚，不要老是要擠牙膏！

(中時電子報)