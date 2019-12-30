全球引頸期盼的2020年東京奧運即將在7月登場，迎接新的一年到來，Visa與永豐銀行將於1月1日正式發行Visa 2020年東京奧運主題卡，包括限量3,000張的「永豐財富 Visa 無限卡」、限量10,000張的「DAWHO 現金回饋 Visa 信用卡」。永豐銀行表示，永豐攜手Visa推出刷卡回饋Visa 2020年東京奧運主題商品、東京奧運主題雙人遊等好禮，邀請卡友共襄盛舉。

永豐銀行表示，「永豐財富 Visa 無限卡」以「和平鴿」為卡面主題，象徵嚮往世界和平、友誼團結的美好願望。2020年9月底前，新戶申辦「永豐財富 Visa 無限卡」，核卡30天內刷滿2,020元就送限量「Visa 2020年東京奧運主題多功能零錢鑰匙包」；卡友當月消費滿日幣3萬元，享3％刷卡金回饋（上限2,000元）。2020年2月底前刷卡累滿新台幣1萬元就可享1次「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」的抽獎機會，刷越多中獎機會越多。

另外，「DAWHO 現金回饋 Visa 信用卡」以日本傳統的「鯉魚旗」為卡面主題，代表為全球成長與和平祈福許願的意義。2020年9月底前，新戶在核卡30天內刷3筆599元，就送限量「Visa 2020年東京奧運主題個性後背包」；每季消費滿日幣8萬元，登錄贈限量「Visa 2020年東京奧運主題束口潮背包」與「Visa 2020年東京奧運主題多功能零錢鑰匙包」；2020年6月底前刷「DAWHO 現金回饋 Visa 信用卡」，還可享消費回饋最高國內7％、國外8％，回饋金直接存入帳戶。眾多好禮回饋卡友，收藏Visa 2020年東京奧運主題紀念品的好機會不容錯過

(中時 )