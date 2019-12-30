桃園市30日1部轎車因下雨視線不明，不慎撞上分隔島，車子卡在分隔島上動彈不得。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市30日1部轎車因下雨視線不明，不慎撞上分隔島，車子卡在分隔島上動彈不得。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市30日1部轎車因下雨視線不明，不慎撞上分隔島，車子卡在分隔島上動彈不得，桃園警分局武陵所員警巡邏發現，隨即通知拖吊車到場，協助排除狀況，警方也呼籲，雨中行車應減速並注意道路狀況。

陳姓駕駛說，駕車沿三民路往建國路方向行駛，因為天色昏暗、視線不明，才會撞上分隔島，沒想到車子就卡在上面，也不知道該怎麼辦。員警發現後，連忙協助指揮交通，也通知拖吊車到場。

(中時 )