下雨視線不佳 汽車「騎」上分隔島 19:242019/12/30 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市30日1部轎車因下雨視線不明，不慎撞上分隔島，車子卡在分隔島上動彈不得。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市30日1部轎車因下雨視線不明，不慎撞上分隔島，車子卡在分隔島上動彈不得。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市30日1部轎車因下雨視線不明，不慎撞上分隔島，車子卡在分隔島上動彈不得。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市30日1部轎車因下雨視線不明，不慎撞上分隔島，車子卡在分隔島上動彈不得，桃園警分局武陵所員警巡邏發現，隨即通知拖吊車到場，協助排除狀況，警方也呼籲，雨中行車應減速並注意道路狀況。 陳姓駕駛說，駕車沿三民路往建國路方向行駛，因為天色昏暗、視線不明，才會撞上分隔島，沒想到車子就卡在上面，也不知道該怎麼辦。員警發現後，連忙協助指揮交通，也通知拖吊車到場。 (中時 ) #天雨 #視線 #不良 #汽車 #騎上 #分隔島 #視線 #發現 #員警 #通知 也許您會感興趣 推薦閱讀 國產車產業何去何從？ 04:102019/12/27 產業．科技 陳師孟要監督司法 法界質疑居心不良 09:242019/12/27 社會 《基金》紐約梅隆看好CASE投資商機，中國為全球最大電動汽車市場 09:262019/12/27 財經 是在哈囉？ 他逆向還拒停受查 一萬竟免罰 16:222019/12/27 社會 RCA二軍判決出爐 職安署：主動通知職災勞工申請給付 16:462019/12/27 生活 嬰兒只喝米漿粥 醫斥營養不良 01:402019/12/28 生活新聞 中部地區空品不良 中市府啟動應變及持續監控 11:172019/12/29 生活 美艦數瘦身 專家憂防衛營養不良 04:102019/12/30 焦點新聞 陸商務部：穩定汽車消費 推新能源車發展 11:032019/12/30 財經 苗栗警友會歐瑞生理事長贈發熱衣 警寒冬執勤身暖心更暖 17:582019/12/30 社會 社會熱門新聞 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 人妻私審小三片流出 網見她容貌歪樓：尪欲罷不能 - 社會 7200元約「一日女友」散步 男大生竟摸她大腿被訴 - 社會 中橫巨石砸車直接打洞 兩人命超大逃死 - 社會 吸睛新花招 比基尼辣妹棺木前熱舞送飲料 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。