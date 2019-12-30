2020台北市府最High的跨年晚會主題為「這裡我們混大的」，主辦單位以「混」字來強調表演的多元性，遠傳首度擔綱2020台北市府跨年盛典電信獨家贊助商，運用領先技術同時提供府前跨年廣場的4G與5G訊號，與主辦單位共同「混」出精彩的娛樂饗宴，搶先在2019年跨年現場端出5G大菜。

在跨年晚會主舞台上，遠傳藉由5G領先技術進行異地合演的精彩歌舞秀，成為全台第一個運用5G技術來完成多現場、低遲延、零時差的娛樂表演，帶領消費者搶先體驗5G時代的豐富與精彩。

遠傳電信此次攜手擁有多年動畫師背景的新銳導演「阿晃」，製作融入遠傳5G未來商轉願景的「春晨-人情」影片。影片傳遞台北豐饒的人文情懷，運用手繪動畫的呈現方式，配合Game Engine的演算技術，讓AI智能輔助繪圖，省去大量人力作業，重現台北30年過往今來的韻味與風情。

遠傳也精準呈現未來5G正式商轉後的便利生活場景：無論是未來會議、商貿會談，都能透過5G訊號來進行零時差的3D投影；而若想欣賞藝文活動或是與異地工作的親友慶生，還可藉由大頻寬、高網速的5G特性來完成「全息投影」，重新定義人際互動。

不只影片精彩，為讓表演「混」出新高度！舞出新視野！遠傳將5G封閉型實驗網路首度應用於開放型場域上，展示5G最新技術，實現全台第一次5G演唱會表演，搭配人氣動感男星所率領舞群上演精彩的歌舞大秀，完成橫跨多場域、低遲延的異地合演橋段，預料將成功吸引年輕族群的目光，為2020年的5G服務商轉揭開成功序幕！

(中時 )