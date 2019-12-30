傳統消防隊配備紅外線熱顯像儀，需要消防員不斷進出火場來收集情資。(吳建輝攝)

江錦松設計的無人機，透過各項先進的儀器，不但能夠完整收集現場資訊，還能降低第一線消防人員進出火場發生危險的機率。(吳建輝攝)

江錦松設計的複合式無人機。除了搭載紅外線熱顯像儀、毒氣偵測及廣播裝置，甚至還有可以投放滅火彈的裝置，讓無人機直接加入救災的行列。(江錦松提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學環境工程學系今年參加「2019高雄KIDE國際發明暨設計展」，博士班詹景麟、蕭于庭、江錦松等3位學生共獲得2金1銀1特別獎的佳績，其中最特別的就是擔任彰化縣消防局第二大隊副大隊長江錦松，設計了「具多功能複合式裝置之無人飛行載具」，希望透過科技設備，能降低同袍救災時的危險性。

江錦松說，近來國內多起工廠大火救災行動，都有傳出消防人員傷亡，因此他設計出一款搭載搭載紅外線熱顯像儀、毒氣偵測、廣播裝置及可投射滅火彈的無人機裝置，不但可以完整蒐集火災現場的情資，還能直接讓無人機進行打火的動作，一邊情蒐一邊救災，一舉兩得，目前也已申請專利。

江錦松表示，救災時要有完整的現場情資，才能進行即時的判讀，讓救災行動發揮最大的成效，傳統消防隊配備紅外線熱顯像儀，需要消防員不斷進出火場來收集情資，空拍機不但能夠完整收集現場資訊，還能降低第一線消防人員進出火場發生危險的機率。

大葉大學環境工程學系主任陳宜清說，「2019高雄KIDE國際發明暨設計展」由高雄市政府指導、高雄市政府經濟發展局補助，並由台灣發明商品促進協會及世界發明智慧財產聯盟總會共同籌辦，是亞洲大型的國際發明平台，大葉大學已連續參加３屆，今年３位參賽學生其作品都展現創意及實用，商品化的可行性也很高。

(中時 )