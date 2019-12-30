歌手蕭亞軒近期高調復出歌壇，更和小男友黃皓一起在MV中大曬恩愛，非常重視形象的她，竟在社交媒體上素顏直播，更大罵酸民。八字專家毛衣老師觀看蕭亞軒流年八字後發現，她是屬癸水身強，八字帶七殺劫財，女生八字帶七殺，其實代表對於擇偶常做出令人跌破眼鏡的選擇，而劫財更代表著感情不容易順順利利，所以蕭亞軒一直在感情路上跌跌碰碰，建議可使用奇門遁甲來化解七殺還有劫財的負面能量，比較容易讓感情幸福美滿，事業也可以有所起色。

蕭亞軒復出宣布每月發行一首新歌，八字專家給建議。（圖／翻攝自蕭亞軒臉書）

毛衣老師也發現蕭亞軒明年的流年走偏印，這代表著她明年會有小人冷不防的扯他後腿，或是自己做出錯誤的決定，再加上她屬羊，明年又是害太歲，所以一定要去安太歲。建議不要太過高調，或是做出太大的決定，運勢不好的時要保守經營，明年她事業起死回生的機會並不大。

建議蕭亞軒可以多穿紅色的衣服來求財、求開心，如果長期精神狀況不佳的話，也會影響她的事業，若希望感情或事業運勢能好起來，則可多使用咖啡色、黃色來增加好磁場。

(中時電子報)