選舉越來越接近，為了加強查賄，高等檢察署檢察官戴文亮、桃園地方檢察署檢察長郭文東、主任檢察官劉玉書、主任檢察官康惠龍、桃園市政府警察局局長陳國進、八德分局分局長陳錦坤、刑事警察大隊長邱紹洲在八德警分局開選舉查察分區座談會，聽取檢警查賄狀況。

警方也在選前密集規畫封城專案，維護選前治安，重點針對地下匯兌、選舉賭盤及查察假訊息。另外各單位也就選舉查察所會遇到的實務問題，提出討論，希望維護乾淨選風。

(中時 )