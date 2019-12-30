加強查賄 檢警桃園八德開分區座談會 19:242019/12/30 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 選舉越來越接近，為了加強查賄，檢、警高層在桃園八德舉辦分區座談會。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選舉越來越接近，為了加強查賄，高等檢察署檢察官戴文亮、桃園地方檢察署檢察長郭文東、主任檢察官劉玉書、主任檢察官康惠龍、桃園市政府警察局局長陳國進、八德分局分局長陳錦坤、刑事警察大隊長邱紹洲在八德警分局開選舉查察分區座談會，聽取檢警查賄狀況。 警方也在選前密集規畫封城專案，維護選前治安，重點針對地下匯兌、選舉賭盤及查察假訊息。另外各單位也就選舉查察所會遇到的實務問題，提出討論，希望維護乾淨選風。 (中時 ) #選舉 #查賄 #檢察官 #八德 #主任 也許您會感興趣 推薦閱讀 日國會議員秋元司疑受陸企賄賂被捕 20:432019/12/26 兩岸 高市最大票倉 在第六選區 04:102019/12/27 地方新聞 呂國華指陳歐珀涉賄被關切 宜檢否認 04:102019/12/27 地方新聞 抓鬼大隊鼓勵檢舉賄選 千萬獎金等你拿 04:102019/12/27 地方新聞 年曆錯印就被抹紅 藍主委反嗆桃市府 11:262019/12/27 政治 綠議員質疑林國春親共 林國春：選舉沒品、不道德 13:002019/12/27 政治 台中英語辯論PK賽 35里長簽名連署盼全國創舉 14:412019/12/27 政治 敏感時期山東艦穿越台海 兩岸專家分析不同調 17:032019/12/27 兩岸 禁帶槍投靠 撐大企業保護傘 04:092019/12/29 財經要聞 國道3號增設大鶯豐德交流道 04:102019/12/29 地方新聞 社會熱門新聞 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 人妻私審小三片流出 網見她容貌歪樓：尪欲罷不能 - 社會 愈陷愈深 台女直播主拍A片 - 社會新聞 - 中國時報 中橫巨石砸車直接打洞 兩人命超大逃死 - 社會 7200元約「一日女友」散步 男大生竟摸她大腿被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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