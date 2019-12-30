李嘉誠回來了 24億人幣再布局陸房市 19:252019/12/30 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港首富李嘉誠。(圖/新華社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據網易財經報導，由香港知名富豪李嘉誠所創辦的亞騰資產管理公司，宣布將與Straits Real Estate以及工銀國際，一同組成合資聯合體，共同收購位於上海浦東的三林印象城，交易預計在2020年第1季完成，預估本次交易價格為24.2億元人民幣。這也是先前傳出李嘉誠撤出大陸不動產市場之後又再度入市。 (旺報 ) #李嘉誠 #交易 #交易價格 #元人 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》精材11月每股賺0.27元，今年獲利拚近5年高 07:442019/12/26 財經 《半導體》家登現增價110元，股價170元高高在上 13:242019/12/26 財經 北京發布快遞業價格規則 禁壟斷串通漲價 20:182019/12/26 財經 中國基建支撐鐵礦砂價格 20:272019/12/26 財經 《金融》壽險業前11月淨匯損創高，避險換匯成本害的 07:442019/12/27 財經 新光三越跨年慶加碼 1點變10元、50點換500元 13:152019/12/27 消費 勒令停工前賣股票 東碱老總3人起訴 14:502019/12/27 社會 用應急款降價 香港反送中餐廳拉李嘉誠下水 18:312019/12/27 兩岸 需求急速擴大 DRAM價格驚驚漲 22:222019/12/27 財經 投資人注意 興櫃交易訊息公布 04:102019/12/30 證券．權證 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 鴻海布局又變動？ 美作家：威州投資案恐變多餘 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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