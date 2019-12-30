據網易財經報導，由香港知名富豪李嘉誠所創辦的亞騰資產管理公司，宣布將與Straits Real Estate以及工銀國際，一同組成合資聯合體，共同收購位於上海浦東的三林印象城，交易預計在2020年第1季完成，預估本次交易價格為24.2億元人民幣。這也是先前傳出李嘉誠撤出大陸不動產市場之後又再度入市。

(旺報 )