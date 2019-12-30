協助高齡長者解決管理及財富傳承的煩惱，兆豐銀推出「留房養老」安養信託。兆豐銀對此指出，日前所新推出的「留房養老」安養信託，除了能讓擁有不動產的長者繼續出租自有不動產之外，同時還一併解決了不動產的管理及繼承問題。

兆豐銀特別指出，倘若本身有房子，但日後想入住安養宅、養生村等銀髮宅需求的高齡長者，特別適合辦理該信託方案。對於自家推出的這套信託安養專案，兆豐銀進而說明，「留房養老」安養信託首重個案規劃並具有高度的彈性，交付的不動產也不限於是否是高齡者本人所擁有，如有規劃為子女打點房地產的高齡者，也非常適合。

此外，還會根據高齡者健康狀況不同，在不同的階段分別安排「不動產」管理及「租賃物」管理，來運用信託制度進行子女財富傳承與自身安養規劃，也因此可避免不肖子女受領房產後未能盡扶養義務。

為了增加客戶參加該信託機制的誘因，兆豐銀原本限期年底結束的首年管理費5折優惠，已決定延長至2020年2月底完成簽約的「留房養老」安養信託案件可適用。

兆豐銀主管舉實例說明上述信託機制指出，本身在台灣有不動產的持有人，不論是自身，或是為父母安排，都可以參加這套「留房養老」信託機制。倘若是自己想租用擁有無障礙設施、醫護或康養設備的養生宅，則可透過把自己的房子出租出去，在辦理「留房養老」安養信託後，由承租人直接將租金存入信託專戶，另約定由兆豐銀行辦理專款給付養生宅的租金，以及其他生活或醫療照護需求所需。

而不動產持有人如果還有子女，得要對不動產作繼承規劃的，此時只要透過「留房養老」安養信託將房屋「產權受益人」設定為子女，並約定信託存續期間，由於房屋出租所收取的「租金」受益權保留在自己身上，因此可在本身的收入，及子女的繼承上雙雙兼顧。

此外，倘若房屋持有人是想透過不動產出租收益來照顧父母，但對於不動產的管理又傷腦筋，例如承租人不繳房租時，亦可透過該信託機制來解決。舉例來說，倘若房屋持有人是長年出國在外，想透過在台灣不動產的出租收入作為生活費跟看護費用的補貼等等，來照顧父母的，亦可透用這套「留房養老」安養信託，此時一方面將房屋產權及租金收入交付信託由銀行管理，另一方面，把租賃物的管理則交由專業的不動產物業負責，除了維持產權屋況，亦可確保租金收益未被欠繳且用於父母身上，免除管理上的困擾。

(工商 )