往桃源谷往啞口方向望去的山頭上，就會看見有隻超大型「拉布拉多」。(照片來源/網友V 提供)

貢寮與頭城之間的桃源谷步道，就是一條山徑與海洋平行的絕美步道，行走其中，看見寬闊的青青草原、湛藍無邊的太平洋，讓人感到心曠神怡。

貢寮與頭城之間的桃源谷步道，就是一條山徑與海洋平行的絕美步道。(照片來源/網友V 提供)

貢寮桃源谷也是一個追看曙光秘境！當你走在桃源谷步道，就可從廣闊的大草原望向遠方的龜山島，搭上閃耀的曙光時，如畫作般的美景足以使人忘憂。

寬闊的青青草原，讓人感到心曠神怡。(照片來源/網友V 提供)

爬山的過程中，如果往桃源谷往啞口方向望去的山頭上，就會看見綿延翠綠山巒的盡頭，竟然有隻超大型「拉布拉多」安靜地趴著觀海。

原來這隻「拉布拉多」是山友因為看到其山巒變化，像是拉不拉多犬的耳朵、四肢等，實在很傳神能想像出是一隻趴臥的拉不拉多犬。

先前《中時電子報》報導過，一名攝影師陳光祥拍到了「台灣北部桃源谷有一隻超大的狗趴在草原上。」當時他將照片PO在臉書社團時，引起許多網友一眼就看出大狗趴著的樣子。

陳光祥表示想要拍到「拉布拉多」山巒其實不難到達，在桃園谷步道，從蕃薯寮橋登上石觀音寺便能抵達，也有網友辨識出這座山其實是小百岳之一的「灣坑頭山」。

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貢寮桃源谷也是一個追看曙光秘境！(照片來源/網友V 提供)

如畫作般的美景足以使人忘憂。(照片來源/網友V 提供)

(中時電子報)