LINE Pay卡持續刷新發卡紀錄，發卡量突破300萬張，中國信託銀行持續擴大LINE Pay卡點數生態系，明（2020）年再添平臺經濟、線上網購、跨境電商等三大類通路，除了全產業一般消費享LINE POINTS 1％點數回饋，及信用卡海外消費2.8％點數回饋，卡友於指定商店消費最高可享LINE POINTS 22％點數回饋。

中國信託LINE Pay卡自2017年推出，從申辦、支付、累積點數、兌換點數、消費即時通知，皆可於社群平臺完成，帶給客戶便捷的數位服務體驗，累積刷卡點數回饋超過100億點，等同為市場創造新臺幣100億元的消費動能，並串聯全臺超過16萬家LINE Pay商店即時折抵消費，提供LINE Pay卡友線上、線下最智能、安全的支付體驗，亦締造臺灣信用卡點數經濟的里程碑。

根據中信銀行內部資料分析，超過六成的LINE Pay卡卡友偏好旅遊、電影休閒、藥妝、精品及網購等消費通路，進而鎖定經營LINE POINTS點數生態系，提供多元回饋機制，今（2019）年推出LINE Pay點數生態系，攜手上百家品牌提供2％至15％之點數回饋，範圍涵蓋食衣住行育樂，廣受卡友好評，今年於量販超市、旅遊、電影及娛樂項目之刷卡金額亦較去（2018）年成長1.5至2.5倍。

中信銀行持續擴大LINE Pay卡點數生態系，明年新增平臺經濟、線上網購、跨境電商等三大類消費通路，精選合作通路包括7-ELEVEN的CITY CAFE大美式／大拿鐵咖啡杯杯回饋「Lucky 7」（LINE POINTS點數回饋7點）、秀泰影城22％、Hotels.com消費滿新臺幣1.2萬元（含）以上即享全額15％回饋、屈臣氏最高13％、LINE TAXI 8％、foodpanda最高5折優惠、雅詩蘭黛指定品牌官方網站6％點數回饋、Dyson官方線上商城4％、美國Amazon網購5％以及日韓精選特店優惠，讓卡友手持LINE Pay卡盡享海內外刷卡優惠。

尚未申辦LINE Pay卡的民眾，於2020年1月1日起至3月31日止完成申辦LINE Pay卡，於核卡30天內累積消費滿新臺幣888元即可享新戶刷卡禮四選一，LINE官方授權24吋行李箱、20吋登機行李箱、無線充電藍芽耳機組或是LINE POINTS 500點等，舊戶亦可獲得LINE POINTS 100點首刷禮。

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