台中捷運綠線延伸案，北延到北屯大坑未變動，但南延彰化，卻因路廊有「異」見出現變數，引發中央「卡盧」質疑，交通部30日表示，已提折衷方案，由台中市府修正報告後，加速辦理審查作業；對此，交通局長葉昭甫說，感謝交通部政務次長王國材協助，成功匯聚彰化縣府與彰化市公所共識，化解僵局。

交通部日前舉行「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」第2次審查會議，延伸至台中大坑獲共識，延伸到彰化縣路段，地方有不同意見，決議退回台中府、彰化縣府及彰化市公所協調整合後再報交通部審查。

市府為此重批交通部以「地方仍有不同意見」為由退件，違背行政常理，漠視台中市府與彰化縣政府溝通努力，呼籲交通部不要以政治黨派作為交通建設審查標準，卡住中台灣的發展，悖離中部民眾期待。

交通部昨釋出善意，強調交通部長林佳龍基於台中捷運綠線延伸攸關中彰生活圈的大眾運輸串聯重要性，由政務次長王國材協調地方政府意見，盡速提出有共識的方案。

鐵道局24日至現地勘查彰化縣府及彰化市公所所提路線，考量雙方路線規畫重點後，提出折衷建議方案，於工程經費無大幅增加情況下，擴大捷運服務到彰東範圍。

葉昭甫說，捷運綠線延伸彰化計畫，攸關中彰生活圈整體發展，將針對衍生經費分攤、彰化縣境內站址確認、彰化鐵路高架化整合等議題，加速修正報告送中央審查，讓中台灣生活圈更緊密，共創中央、地方雙贏。

(中時 )