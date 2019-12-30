「反滲透法草案」協商無結論，明天將上演表決大戰。喜樂島聯盟發言人張君瑜今天再批反滲透法，呼籲民進黨與泛綠側翼停止假「中共同路人」為名，鬥爭、抹紅提出問題的人。

張君瑜表示，既然民進黨認為反滲透法沒有違憲爭議，又批評韓國瑜不敢說出「中國」的名字，那建議將草案改名為「反中國滲透法」。民主國家所制定的法律不可違反憲法，這是基本常識，並呼籲國人勿忘年金改革釋憲案部分違憲的結果。

張君瑜表示，反滲透法的立法宗旨是防範「境外敵對勢力」滲透，但目前沒有任何一條憲法或法律清楚定義「國境」，更何況「境外」一詞？

她說，撇開違憲爭議不談，目前反滲透法草案所訂定的罰則根本不切實際。對任何一個中共意圖吸收、以金錢贊助的個人或團體，無論罰金是500萬還是1000萬，都無關痛癢。民進黨聲稱「反滲透」卻訂出這種罰則，就是「打假球」、「選舉造勢」。

針對民進黨與側翼小黨支持反滲透法，卻將主張台灣正名制憲的正綠喜樂島聯盟抹紅成「中共同路人」，張君瑜痛批，「民進黨與其側翼組織已經習慣解決提出問題的人，而不解決問題本身。」

張君瑜表示，「把護照上中國ROC貼起來並不會讓台灣獨立，不要再自欺欺人」，唯有制定符合現況的新憲法，才能讓台灣擺脫一中框架，真正定義中國為外國，並防止其惡意滲透。

(中時 )