以人力稽查難以無遠弗屆，台中環保局利用空拍機的遙控飛行技術，成為空中自動的機器人，還能飛到達偏遠之處完成任務，非法棄置無所遁形。如日前查獲一處垃圾棄置場址，因遭棄置點與鄰近道路落差數十公尺，運用空拍機拍到照片，有圖有真相，業者百口莫辯，順利移送法辦。

環保局長吳志超表示，以往處理違反環保法令案件，常受限於大門、圍籬、地形或地域阻隔，稽查人員難勘查現場，空拍機應用於較大廢棄物非法棄置面積、地形陡峭難至、圍籬深鎖等場址，透過空拍方式確認區域實際棄置情形。

環保局引進空拍技術，輔助人力巡查無法到達的區域，以俯瞰角度強化犯罪證據採集、現場地形資料蒐證及相關棄置數量估算，從制高點掌握違法證據。

環保局強調，市府精進查緝作為並搭配高科技空拍巡查監控，建立非法廢棄物棄置防範機制，不肖人士切勿心存僥倖，如查獲不法，必依法查處。

(中時 )