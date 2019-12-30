天氣冷颼颼，喝杯熱的來取暖，但小心，有些飲料可能反而讓你越喝越冷。

基因營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書上分享，曾有門診患者因為天冷，每天喝1～2杯熱咖啡取暖，後來聽聞喝咖啡有助長壽，有時甚至一天喝到3杯，結果手腳冰冷的狀況變更嚴重。

劉博仁在文中解釋，原因在於咖啡容易利尿，大量的小便會將身體熱量帶走並脫水，反而有助於散熱，因此才會愈喝手腳愈冷，血液也變得更黏稠。美國康乃爾大學（Cornell University）人類因素及人體工程學實驗室主任海茲（Alan Hedge）也表示，除了咖啡，其他含咖啡因的飲品像是紅茶、綠茶等，都會促使人排尿，導致身體熱能減少、體溫下降。

咖啡容易利尿，大量小便會將身體熱量帶走並脫水，反而有助於散熱。（圖片來源：pixabay）

那麼，冬天就真的不適合喝熱咖啡、熱紅茶嗎？

中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚表示，不只咖啡因飲品，其實不少含水果、瓜果的飲料或湯品，也都有利尿效果，如白蘿蔔、冬瓜、番茄等，但只要加入一些溫熱性的食材或是肉類做平衡，一樣可以達到暖身效果，例如蘿蔔排骨湯、番茄牛肉湯等；而咖啡或茶飲，則建議搭配一些辛香料或溫熱性食材飲用，如肉桂、薑、堅果、核桃等，就不會有愈喝愈冷的問題。

雖說咖啡因助利尿，的確會導致身體有散熱更快的情形，但聯安預防醫學機構聯青診所營養師莊譓馨表示，若長時間有體質偏寒、手腳冰冷的問題，還是要從整體的飲食習慣來做調整，才是根本之道。

尤其是蛋白質和油脂，莊譓馨在門診中碰過不少患者，飲食不均衡、蛋白質與油脂攝取不足，也容易有體質寒冷的問題，

「當蛋白質和油脂攝取不足，血液循環就會變差，使身體保暖效果變差，且蛋白質有助肌肉生成，而肌肉可以幫助身體產熱，維持體溫，」因此她建議，喝咖啡或茶飲時，可加一些牛奶來補充蛋白質；若體寒問題較嚴重的人，則建議要從三餐飲食做根本調整。

除此之外，喝熱飲保暖，專家還有以下2點建議：

1.飲料不能取代水

水能幫助身體代謝，若水分不夠使代謝變慢，喝再多熱飲恐怕也無法達到保暖效果，所以每日水量還是要攝取足夠。

2.若是睡前飲品，晚餐後1小時喝最好

如果是睡前想喝杯飲品暖身、幫助入睡，楊淑媚建議，晚餐後1小時喝最佳，若是太接近睡覺時間喝，夜間頻尿反而會干擾睡眠；另外，甜飲也能幫助溫熱身體，但若是腸胃功能較差，或有胃食道逆流困擾的人，則建議盡量在白天飲用，晚餐後、睡前要盡量避免。

蘋果茶加點肉桂，除了暖身，也有穩定血糖、降膽固醇的效果。（圖片來源：pixabay）

推薦飲品1：蘋果茶

蘋果加水煮熟後，纖維會軟化、釋出果膠，再搭配肉桂，除了暖身，也有穩定血糖、降膽固醇的效果，營養師余朱青說。

材料：水500cc、蘋果1顆、紅茶包2包、肉桂粉1茶匙

做法：

1.將水倒入鍋子，以中火煮沸，同時，將蘋果切小塊、去籽，再把切塊蘋果放入水中一同滾煮。

2.將火關小，加入肉桂粉用湯匙攪拌，持續慢煮20分鐘。

3.將火關掉放入紅茶包，靜置幾分鐘後便可飲用。

烘烤過的蒲公英根，有天然的蜂蜜及榛果香味，煮起來有咖啡香，不含咖啡因卻一樣有提神效果。（圖片來源：pixabay）

推薦飲品2：蒲公英拿鐵

美國認證臨床藥草師及臨床芳療師郭姿均指出，烘烤過的蒲公英根，有天然的蜂蜜及榛果香味，煮起來有咖啡香，不含咖啡因卻一樣有提神效果，是能取代咖啡又兼具保暖效果的不錯選擇。

材料：烘烤過磨細的蒲公英根粉15克、水450cc、有機奶油或鮮奶1大匙（茹素者可用有機椰子油替代）

做法：

1.將水及蒲公英根粉倒入鍋中煮滾，關小火，再煮20分鐘。

2.將蒲公英根汁過濾出來，與奶油一同倒入果汁機中，快速打10秒；或將溫熱的鮮奶打成奶泡，再倒入蒲公英根汁中即完成。

注意：膽道阻塞或有黃疸者不可食用，需先詢問醫師及專業藥草師。

(中時電子報)