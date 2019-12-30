台中市第四選區民進黨立委候選人張廖萬堅長期推廣棒球，拍影片宣傳「堅持到底、永不放棄」的棒球魂。（張廖萬堅競總提供／盧金足台中傳真）

台中市第四選區民眾黨立委候選人張渝江，自己發揮空拍機專長，拍攝影片展現抗空汙、電動車與居住正義等政見訴求。（摘自張渝江臉書／盧金足台中傳真）

選舉進入衝刺階段，候選人拍競選影片，發揮「影」響力！台中市立委第四選區（西屯南屯區）國民黨候選人黃馨慧拍反酒駕影片，與前總統馬英九直播時，看到影片忍不住哽咽

；民進黨立委候選人張廖萬堅第二支競選影片，獲棒球選手邱子愷力挺；民眾黨候選人張渝江以空拍的科技感，展現抗空汙等政見。

黃馨慧大力推動反酒駕，以她家人的悲傷故事，表達回家的路，因為一場酒駕永遠到不了家，留下家人永遠的心痛，生命無價，酒駕零容忍，感動很多選民

張廖萬堅堅競選影片，以「堅持到底、永不放棄」棒球魂為主軸，由西苑高中棒球隊及西苑第一屆畢業球員、教練邱子愷與張廖萬堅拍攝，為棒球、為球員付出的心路歷程。

外號「章魚哥」張渝江為土木技師，競選影片拍攝，空拍機由他進行飛行攝影，透過攝影師協助，他說，資源少，但選舉影片內容除形象之外，展現抗空汙、電動車與AI智慧化

、居住正義、容積移轉的應用，強化政見與施政能力及專業

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(中時 )