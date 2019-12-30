選舉進入衝刺階段，候選人拍競選影片，發揮「影」響力！台中市立委第四選區（西屯南屯區）國民黨候選人黃馨慧拍反酒駕影片，與前總統馬英九直播時，看到影片忍不住哽咽
；民進黨立委候選人張廖萬堅第二支競選影片，獲棒球選手邱子愷力挺；民眾黨候選人張渝江以空拍的科技感，展現抗空汙等政見。
黃馨慧大力推動反酒駕，以她家人的悲傷故事，表達回家的路，因為一場酒駕永遠到不了家，留下家人永遠的心痛，生命無價，酒駕零容忍，感動很多選民
張廖萬堅堅競選影片，以「堅持到底、永不放棄」棒球魂為主軸，由西苑高中棒球隊及西苑第一屆畢業球員、教練邱子愷與張廖萬堅拍攝，為棒球、為球員付出的心路歷程。
外號「章魚哥」張渝江為土木技師，競選影片拍攝，空拍機由他進行飛行攝影，透過攝影師協助，他說，資源少，但選舉影片內容除形象之外，展現抗空汙、電動車與AI智慧化
、居住正義、容積移轉的應用，強化政見與施政能力及專業
。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。