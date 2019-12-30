美國陸軍重新啟用AN / TWQ-1復仇者野戰防空系統(Avenger Air Defense System)，該系統是通常安裝在悍馬車上，採用刺針飛彈與50機槍，組成的低空防空系統。分析師稱，美軍重新使用復仇者，可能與戰略修正有關，對抗目標從極端主義者轉向到俄羅斯。

防衛部落格(Defence Blog)報導，復仇者系統在1990年正式服役，但是近幾年來，美軍的復仇者多數降級到國民警衛隊，或者封存到倉庫，原因是國防預算刪減。不過從去年去開始改變，美國陸軍駐德國部隊重新建立短程防空營(Short range air defense,SHORAD)，採用的武裝就是復仇者系統。

悍馬車裝載的復仇者系統有2座4連裝的FIM-92刺針飛彈(Stinger)，以及1具50機槍，能夠對付低空飛行器，包括直升機以及無人飛行器等等。

根據陸軍的說法，重新啟用復仇者系統，是來自陸軍參謀長的提議，以縮小美國及其北約盟國在歐洲大陸遭受的短程防空能力的差距。美軍眼見烏克蘭衝突戰事，感覺到俄國的威脅。美國陸軍官員說，去年共有72具復仇者系統從賓州萊特肯尼陸軍基地(Letterkenny Army Depot)解封，現在已裝備了大約一半，另外的在修整完畢後也會使用。

(中時電子報)