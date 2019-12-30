斗六市程姓男子27日在臉書貼文、28日被台南市警察局第五分局約談，29日完成筆錄，圖為警方發出的通知書。（周麗蘭攝）

民進黨預料將在31日三讀通過《反滲透法》，一名程姓斗六市民27日張貼反對言論，竟遭台南市警局第五分局通知作筆錄，台南警方兩名偵查員29日特地南下斗六市做筆錄。程姓市民表示，台灣是一個民主社會，無法相信這種情況竟會發生，讓小老百姓很恐懼。

程姓市民出示台南市警局第五分局28日發出的通知書，約談案由是違反《社會秩序維護法》（妨礙安寧秩序）。

程姓市民指出，他27日在臉書的群組張貼一張截圖，並發表對《反滲透法》的不滿與反對，28日就接到警方的通知單，當天他有事，改約29日，警察就到其他地方去了，被約談的好像不只有他一個。

程姓男子說，29日兩名警察特地從台南來雲林，借用斗六市公正派出所作筆錄，警察很客氣，告知他是因接獲檢舉，但他心裡很恐懼，不知道法官最後會怎麼認定。

程男說，他很難過的是台灣是一個民主社會，為什麼會有這種情況發生，讓小老百姓很恐懼，現在是不是真的不能夠批評執政黨？還是他們想要通過的法令小老百姓現在沒有資格去討論、甚至批評，連張貼臉書都不行。

程姓男子氣憤說，「現在顏色對了怎麼罵、怎麼抹黑、怎麼批評都沒有關係，顏色不對就要被約談？」他呼籲韓國瑜的支持者群組要清理門戶，以免被害還不知被誰出賣。

他說，自己在臉書想要表達的是，反滲透法對台灣的老百姓影響非常影響重大，只要去過大陸回來，隨便被扣一頂帽子就會出問題，對在大陸做生意的台商們影響更大，扣帽子簡直易如反掌，比白色恐怖還恐怖。

程姓男子強調，如果連這種言論自由都沒有，台灣的老百姓真的要張開眼睛好好選擇總統，把中華民族的禮義廉恥的價值找回來。程姓男子30日陳情縣議員李明哲。

縣議員李明哲表示，民眾在臉書發表對《反滲透法》的反感並不是假新聞，而是對執政當局做法的評論，此時祭出法令要使人民沉默，凸顯輿論對反滲透法的負面感很高。

李明哲說，程姓男子27日被檢舉、28日警方就開出通知書，「請問蔡政府是在怕什麼？在擔心什麼？」百姓的心聲是強壓不了的。

台南第五警分局偵查隊表示，警方網路巡邏發現程男在某個社團粉絲頁留言，「強行通過這法，即使韓國瑜當選也沒用，他們會用這個法條抓人」，立即根據散播假訊息查處，程男也坦承這段話未經過查證，是自己想出來，因此依照社維法展開調查。

警方解釋，反滲透法尚未通過，即使通過，台灣是法治國家，也不可能隨便抓人，臉書不斷轉傳這訊息，會造成誤導，警方才會前往依法調查，全案將函送斗六警分局，轉雲林地方法院簡易庭裁定。

(中時 )