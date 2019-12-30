中國大陸考古人員在秦始皇陵園區內一座墓葬中有重大發現，這座編號一號墓葬的「中字形」墓葬中發掘出中國大陸最早的單體金駱駝，這批秦朝的金駱駝證實在漢朝絲綢之路開通之前，中西文化已開始交流。此一發現為秦代政經軍事與文化等研究，提供了非常重要的實物證據。

據《多維新聞》引述陝西廣播電視台報導，這項由秦始皇陵博物院日公佈的成果顯示，發掘出中國歷史上最早單體金駱駝的一號墓位於秦始皇帝陵園外城西側約440米處，平面呈「中」字形，坐南面北，由南、北墓道與墓室共3部分組成。根據墓道坡度復原，全長約100米，總面積約1900平方米。是目前發現秦代規模最大、等級最高、保存最完好的大型墓葬。

秦始皇陵外城西一號墓平面呈「中」字形，分南、北墓道與墓室共3部分，總面積約1900平方米。是目前發現秦代規模最大、等級最高、保存最完好的大型墓葬。（圖／微博@王朝的廢墟）

棺槨位於墓室正中偏南，四周環繞回廊，外側為邊箱，放置大量陶器、銅器、玉器及少量金銀器、鐵器等。目前墓中心棺槨還在進一步的清理當中，墓室東側邊廂，放置大量陶器與銅器，陶器破損嚴重，可見器形有繭形壺等。銅器有鼎、鈁、豆、匙、盤、甑、釜等。西側邊廂曾被盜，餘少量銅器及少量漆器殘跡。器形有銅鑒、銅洗、銅燈。此外，西側回廊北端分佈玉器，數量較多，有玉圭、玉壁等。

報導說，秦始皇帝陵博物院從2011年起對秦陵外城西側的陵區展開詳細的考古調查與勘探工作，發現古代墓葬20多座，墓葬陪葬坑14座。其中有9座大型墓葬。以東西向排為一列，整齊有序。這批墓葬應該屬於秦始皇帝陵園有規劃的一處高等級陪葬墓區，墓葬多採用壕溝及自然河流合圍，形成相對獨立的墓園，墓主與秦始皇關係密切。

秦始皇陵外城西一號墓中發掘出的金器。（圖／微博@王朝的廢墟）

一號墓中出土大量陪葬品中多為貴重物品，顯示墓主階級極高，與秦始皇關係非常密切。（圖／微博@王朝的廢墟）

秦始皇陵兵馬俑是大陸全國重點文物保護單位，位於今陝西省西安市臨潼區秦始皇陵以東1.5千米處的兵馬俑坑內。1987年，秦始皇陵及兵馬俑坑被聯合國教科文組織批准列入《世界遺產名錄》，並被譽為「世界第八大奇跡」。

(中時電子報)