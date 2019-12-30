南韓國務院通過公務員加薪，總統文在寅明年年薪升至2.31億韓元（約台幣600萬），僅較今年微幅調升2.04%。此外，企劃財政部公布2020年的調薪幅度，將最低時薪調升至8590韓元（約台幣226），和去年相比，調幅僅2.9%，創10年來最低水準，主要是受陸美貿易戰影響，加上與日本貿易關係趨緊之故。勞工團體多半感到不滿意，認為南韓總統文在寅2020年最低時薪1萬韓元（約台幣259）的支票跳票。

南韓2020年最低時薪從目前的8350韓元（220台幣）升到8590 韓元（226台幣），升幅只有2.9%，遠不如2019年的10.9%、2018年的16.4%，創有史以來升幅第三低紀錄。

根據香港《經濟時報》報導，根據公務員薪資與津貼規定的修訂案，2020年南韓總統年薪為2.31億韓元，國務院總理年薪為1.79億韓元。而公務員加薪幅度則是2.8%。

美國報紙《USA TODAY》去年比較了全球國家和地區元首的薪資，排名第20的是法國總理菲利普（Edouard Philippe），年薪為22萬美元；香港特首林鄭月娥月薪為 56.8萬美元，成為全球第二高薪的領導人。排名第一的則是新加坡總理李光耀，年薪高達161萬美元。文在寅的薪資完全擠不進前20。

(中時 )