蔚來汽車Q3營收超預期 盤前股價飆漲 20:012019/12/30 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔚來汽車30日晚間發布2019年第三季財報顯示，2019年第三季總營收為人民幣（下同）18.4億元，市場預期為16.32億元，2018年同期為14.7億元。 蔚來汽車總營收超出市場預期，激勵美股盤前股價飆漲。截至台北時間30日晚間7時45分，蔚來汽車在美股盤前報2.68美元，上漲0.26美元，漲幅為10.74％。 (工商 ) #汽車 #預期 #市場 #市場預期 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 伸興工業今日法說會 股價平盤開出 11:022019/12/26 財經 國產車產業何去何從？ 04:102019/12/27 產業．科技 《基金》紐約梅隆看好CASE投資商機，中國為全球最大電動汽車市場 09:262019/12/27 財經 燁聯1月內銷盤價 內平外漲 19:112019/12/27 財經 櫃買中介機構頒獎典禮暨業務座談 肯定中介機構貢獻 21:482019/12/27 財經 愛爾蘭人的壽命比2007年多了2.5歲 20:452019/12/28 國際 向上市場攤商寒冬送暖 捐助弱勢傳愛12年 17:292019/12/29 生活 優步收購中東同業Careem 埃及有條件批准 08:582019/12/30 財經 陸商務部：穩定汽車消費 推新能源車發展 11:032019/12/30 財經 2020年預期寬鬆不變 投資級債ETF受青睞流入25億美元 18:132019/12/30 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 被智慧手機打趴！數位相機出貨慘 恐創18年新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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