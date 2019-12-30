蔚來汽車30日晚間發布2019年第三季財報顯示，2019年第三季總營收為人民幣（下同）18.4億元，市場預期為16.32億元，2018年同期為14.7億元。

蔚來汽車總營收超出市場預期，激勵美股盤前股價飆漲。截至台北時間30日晚間7時45分，蔚來汽車在美股盤前報2.68美元，上漲0.26美元，漲幅為10.74％。

(工商 )

#汽車 #預期 #市場 #市場預期 #美元