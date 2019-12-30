疫苗保護力為7～8成，除了疫苗外，個人防護措施也很重要。經常需要飛往國外參加國際研討會，且必須保持良好體力，醫生如何保護自己在流感季節不生病?

流感多為飛沫傳染，戴口罩、勤洗手，是高雄市立小港醫院副院長洪志興、衛福部疾管署防疫醫師林詠青2位醫生出國不生病的法寶。

「呼吸道病毒種類很多，口罩能戴儘量戴，」洪志興指出，只要旁邊有人咳嗽，他會躲得遠遠的，戴上外科用口罩，因為不只流感病毒，像腺病毒、鼻病毒等也會引起感冒症狀。他也建議，如果出現感冒症狀，盡量少到人多的地方，保護自己及他人。

密閉或空氣不流通的室內不但讓人昏昏欲睡，也易傳染病毒。（圖片來源：pixabay）

另外，他會避免待在通風不良的地方。譬如在會議中，儘量不坐中間的位置，而是坐在走道兩旁，空氣較流通。「密閉或空氣不流通的室內不但讓人昏昏欲睡，也易傳染病毒，」他說。

小港醫院曾做過健康建築研究發現，門口附近的位置通風好、二氧化碳濃度低，病原體濃度也會太高，或許在外用餐時可選擇靠門邊的位置，減少感染機會。

林詠青出入擁擠的地方或公共場合，會主動戴口罩，而且只要孩子出現流鼻水及咳嗽症狀，他便請孩子一定要戴上口罩，「可以保暖呼吸道，因為空氣冷有會流鼻水、咳嗽，」而且孩子若是發燒一定待在家裡，減少再次感染。

勤洗手或用乾洗手，對2位醫生來說早已是家常便飯。

林詠青一回到家，一定先洗手，把外衣全套換成家居服，再跟小孩接觸，「不要一回家就馬上跟小孩玩，」林詠青提醒，衣服會沾附的細菌和病毒，小孩手摸到再去碰自己的口、鼻及眼睛，就會透過黏膜感染，成人也一樣，摸過門把、捷運扶桿等，手摸到被污染物品，再摸自己的口鼻及揉眼睛，就會造成感染。因此一定要勤洗手或用乾洗手。

洪志興則是隨身帶乾洗手，外出手摸到東西時一定先使用。平常看診每看完一位病人也會使用乾洗手消毒，他認為這是禮節，也能確保醫病的安全。

此外，出國期間他會多喝水及睡得飽，增強免疫力對抗病毒。

他認為，多喝水可以把在嘴巴裡的病毒沖刷到胃裡，被胃酸消滅排出，而不是透過呼吸道黏膜跑到細胞內造成感染；「我9點以前一定趕快睡覺，會睡得夠，」他說，睡飽才能調整免疫力。

至於已出現感冒症狀，林詠青建議可至一般診所就診，看看是否需要抗病毒藥物。

但若出現以下情況如呼吸喘、呼吸困難、胸痛、濃痰或血痰、意識改變、低血壓、持續發燒等，就要立即前往大醫院診療，「因為病情變化太快，」他說。

(中時電子報)