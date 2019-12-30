社群平台臉書（Facebook）將於2020年1月1日後在台北和新加坡亞太總部辦公室設立戰情室，加上美國總部24小時配合，全力確保台灣選舉在社群媒體平台上透明公正；這是臉書首次針對台灣選舉設立戰情室。

根據《中央社》獨家引述一名業內人士消息指出，臉書台北辦公室的戰情室（war room）將包括臉書公共政策、政治廣告、內容審核、法務、系統安全等不同部門的成員在內，基本上24小時運作；臉書香港、台灣公共政策總監陳澍在這段時間也將親自坐鎮台北戰情室。

報導稱，臉書台北戰情室將全天候與中選會、執法部門保持聯繫，各個政黨和3位總統候選人團隊也會與臉書在台團隊全天候聯繫。當台北戰情室成員休息時，會交給美國總部繼續監看，確保有關選舉工作24小時運作跟進。

根據業內人士的說法，這次2020年總統大選面臨的挑戰更大，戰情室的功能在於快速決定，成員可以當面討論，提高溝通和決策效率。

業內人士表示，臉書台北戰情室預計會在1月11日選舉投票日後再維持運作一段時間，以防發生突發狀況，針對不同情況都已有備案。

(中時電子報)