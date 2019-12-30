NCC今（30）日宣布正式開通台鐵南迴線中，臺東大武車站至菩安號誌站間的行動寬頻訊號；NCC並宣示，2020年底前將打通臺鐵南迴線全線的行動通信，讓乘客在臺鐵往返臺東至屏東，約1個半小時的乘車期間，隨時享有良好的行動上網服務。

NCC今於臺東大武車站舉辦「臺鐵南迴線行動寬頻訊號開通典禮」，由NCC代理主任委員陳耀祥、NCC委員孫雅麗及委員郭文忠，邀請立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷、行政院科技會報辦公室主任蕭景燈、臺東縣大武鄉鄉長黃建賓、交通部郵電司司長王廷俊及五大電信業者代表等，正式開通臺東大武車站至菩安號誌站間的行動寬頻訊號。

同時，現場也宣示2020年底前，將打通臺鐵南迴線全線的行動通信「任督二脈」，乘客在臺鐵往返臺東至屏東間，將可隨時隨地享有良好的行動上網服務。

臺鐵南迴線全長98.2公里，沿線有35座長短隧道，總長約40公里，每年搭乘臺鐵南迴線的旅客達55萬人次，NCC表示，旅客於約1個半小時的乘車期間，大多無法接收到行動寬頻訊號。因此，NCC自今年起就協調臺鐵局等公務機關、電信業者，著手改善臺鐵南迴線的行動網路訊號。目前優先開通「大武車站至菩安號誌站」的行動寬頻訊號。

NCC強調，為規劃及改善南迴沿線訊號涵蓋，施工人員必須於夜間臺鐵停駛後，循臺鐵軌道逐步確認，又因南迴線行經地區多為山林峽谷間，沿線多隧道區段，且無公路可抵達，其難度及挑戰性實遠遠超過其他區段。

歷經多會議討論及現場會勘，終於完成土地承租、電信設備設置評估、電力及電信管線安排等事務，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、遠傳電信五家業者共同出資6千多萬元，配合臺鐵局人員動用了750工班人次，以短短50天的時間，完成「大武車站至菩安號誌站」間的行動寬頻訊號改善工程。

(中時 )