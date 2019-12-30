台大醫院雲林分院副院長馬惠明（右）說明「遠距學童心臟篩檢群助計畫」。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院「遠距學童心臟篩檢群助計畫」透過科技把心音紀錄傳到雲端，後供在異地的醫師判讀。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院「遠距學童心臟篩檢群助計畫」透過科技把心電圖傳到雲端，後供在異地的醫師判讀。（許素惠攝）

台大兒童醫院院長吳美環（左）判讀雲端的心電圖。（許素惠攝）

隔空判診不是夢 台大篩檢群助學童發現心臟病

台大醫院雲林分院首次在雲林辦理遠距學童心臟篩檢，利用科技擷取心電圖與心音上傳雲端，透過外地小兒心臟科醫師群助判讀，第一波共完成1004人檢查，並發現62位心臟疾患，已有2位接受經心導管治療。30日在衛福部長陳時中見證下，舉行了「偏鄉兒心百里醫情：遠距學童心臟篩檢群助計畫」的成果發表會，展示團隊所開發的資通訊設備與網路雲端篩檢平台。

首波接受台大雲林分院篩檢計畫的有斗南高中、莿桐國中及莿桐鄉大美國小3校。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，先天性心臟病、心肌病變及心律不整是造成兒童及青少年猝死的原因之一，台灣先天性心臟病的盛行率約為千分之13，傳導障礙約為千分之7.52，若及早發現妥善就醫治療，可預防嚴重傷害、避免死亡。預防勝於治療，但預防要做到全面篩檢，以雲林地區小兒心臟科醫師現況有其困難，幸經衛福部支持，該院得以透過資通訊科技與網路雲端篩檢平台，結合異地醫師群助，克服地理上限制與醫師人力不足問題，讓雲林學童也能享受到與都會區無差別的醫療照顧。

台大雲林分院遠距醫療中心主任馬惠明副院長指出，醫療群助(Crowd Sourcing)是透過網路與社群連結，讓不相連結的人，可以共同貢獻完成任務，此次遠距學童心臟篩檢由小兒心臟科醫師與技術團隊到校進行問卷調查、十二導程心電圖、並利用電子聽診器紀錄心音，相關檢查的數位資料即時上傳至雲端篩檢平台，再由該院兒童醫院小兒心臟科王主科主任、新光醫院簡佑軒醫師、羅東博愛醫院張永青醫師3位群助醫師，在異地進行遠端判讀，判讀異常者，則轉介至醫院進行複檢。

台大醫院兒童醫院院長吳美環說，現在檢查科技化，對缺乏資源的偏鄉學童心臟篩檢，可謂如虎添翼。

該院小兒心臟科醫師林杏佳是遠距篩檢計畫的靈魂人物，他說明此次學童心臟篩檢包括國小190人、國中376人、高中438人，共1004人受檢。其中138位有心音或心電圖異常轉介到醫院接受複檢，最後有62位檢查出有心臟疾病，包括有4位心律不整，到目前有兩位已接受經心導管治療。

黃瑞仁感謝創心醫電蔡總經理，蔡是出身雲林北港的急診醫師，曾在中國醫藥大學北港附設醫院從事第一線臨床工作多年，為了回饋故里，慨允全力提供技術支援，率領團隊與該分院團隊共同開發相關軟硬體與雲端平台。

陳時中肯定台大雲林分院推動遠距醫療有成，2018年1月推動「斗六雙星區域聯防」，透過醫院急重症資源共享與遠距醫療，打造病人為中心的服務，令人印像深刻。近日再更層樓，啟動「安心雲林e院聯防」遠距醫療計畫，結合區域內外的合作醫院、基層醫療、長照機構與資通訊產業夥伴，建構「政策、醫療、產業」鐵三角，打造雲林縣成為智慧遠距醫療示範縣市。

陳時中強調，雲林是「遠距學童心臟篩檢群助計畫」的示範縣，未來將擴及全國。

(中時 )