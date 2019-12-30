前總統馬英九到中西區媽祖樓發送親筆春聯，並為第五選區立委候選人蔡淑惠助選。（程炳璋攝）

前總統馬英九陪同童小芸在黃昏市場內拜票。（程炳璋攝）

前總統馬英九30日為國民黨立委候選人助選馬不停蹄，傍晚先到北區和緯黃昏市場陪第三選區立委候選人童小芸拜票，晚間到中西區忠孝街媽祖樓發春聯，為第五選區立委候選人蔡淑惠助選。支持者大排長龍，要求合影、簽名，炒熱國民黨選情。

「小馬哥」魅力旋風依舊，馬英九30日一整天台南走透透，連續「助攻」國民黨立委候選人，傍晚5時陪著童小芸到黃昏市場拜票，馬英九在肉販前嘗試切鴨肉，博得掌聲，並在市場內發送500副春聯，不少民眾爭相握手、合影，甚至要求簽名留念。

馬英九晚間6時許再到中西區媽祖樓發春聯為蔡淑惠助選，他解釋春聯上的句子是自己所寫，「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」，代表鼠年富裕，財源滾滾，世間萬物熱鬧和平之意。

不少民眾索取馬英九的春聯，誇讚他毛筆字寫的好，馬英九幽默表示，只認為春聯上的字體工整，沒有錯字。

不僅馬英九用個人魅力為童小芸、蔡淑惠選情加持，國民黨總統候選人韓國瑜元旦將到台南參加升旗，蔡淑蕙表示，自己會在台南公園擔任升旗手，親手將中華民國國旗送上天空飄揚。

(中時 )