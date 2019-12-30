棕櫚油期貨價 周一創3年新高 20:142019/12/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞棕櫚油3月期貨價周一每公噸上漲1.8％收3,128馬幣創3年新高，今年來累漲47％，外界預期今年棕櫚油期貨價可創2009年來漲幅最大的一年。 馬國棕櫚期貨上周出現近3年來首次升破3,000馬幣大關，漲勢延續至周一。 主要是交易商預期馬國與印尼的棕櫚油產量將低於預期，和兩國推動明年增加使用棕櫚油等生質燃料計劃將有助增加需求。 (工商 ) #棕櫚油 #預期 #期貨價 #馬幣 #今年 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》台灣大myBook「2019年雜誌關注榜」，星宇張國煒最夯 07:452019/12/26 財經 中國基建支撐鐵礦砂價格 20:272019/12/26 財經 黃金周四盤中升破1,500美元大關 20:272019/12/26 財經 肉包子打狗 壽險前11月花1,838億買匯率避險 20:292019/12/26 財經 LGBT＋全球10大新聞 台灣同婚合法化上榜 07:322019/12/27 國際 金融業2019罰單滿天飛 保險業繳逾1.3億入國庫 21:482019/12/26 財經 超級星期六 創美國史上最高單日零售額 22:092019/12/26 財經 美國12月住宅建商信心 20年新高 22:412019/12/26 財經 蔚來汽車Q3營收超預期 盤前股價飆漲 20:012019/12/30 財經 中美貿易關係好轉 刺激橡膠需求 20:132019/12/30 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 鴻海布局又變動？ 美作家：威州投資案恐變多餘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。