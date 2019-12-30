馬來西亞棕櫚油3月期貨價周一每公噸上漲1.8％收3,128馬幣創3年新高，今年來累漲47％，外界預期今年棕櫚油期貨價可創2009年來漲幅最大的一年。

馬國棕櫚期貨上周出現近3年來首次升破3,000馬幣大關，漲勢延續至周一。

主要是交易商預期馬國與印尼的棕櫚油產量將低於預期，和兩國推動明年增加使用棕櫚油等生質燃料計劃將有助增加需求。

(工商 )