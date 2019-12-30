中美貿易關係好轉 刺激橡膠需求 20:132019/12/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東京商品交易所橡膠5月期貨價周一每公斤上漲0.6％收200.1日圓。 市場看好中美將簽下初步貿易協定後，能帶動全球尤其中國的商品需求，使上海橡膠5月期貨價上漲約1％收12,985人民幣，從而激勵東京橡膠期貨行情。 另外，美軍在中東地區針對伊朗勢力發動空襲，讓國際油價因此創3個月新高，導致與之連動密切的橡膠價格也因此走高。 (工商 ) #橡膠 #需求 #期貨價 #東京 #5月 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞馬遜：車用語音助理需求看俏 08:412019/12/26 財經 6歲姐妹刷卡爆買全套芭比！母見帳單崩潰 11:552019/12/26 生活 《半導體》5G應用踩油門，雍智放量攻頂 14:492019/12/26 財經 中國基建支撐鐵礦砂價格 20:272019/12/26 財經 出生月與罹病相關？ 美研究：5月是健康寶寶 08:182019/12/27 生活 東奧發酵 宏正明年獲利回溫 04:092019/12/28 證券．權證 需求推升及政策支持帶動 陸IC產能明年持續擴張 11:352019/12/30 財經 搶攻商務平板行動辦公需求 三星再推Galaxy Tab S6 LTE版 14:412019/12/30 財經 永豐東京奧運主題卡 元旦登場 19:112019/12/30 財經 金價周一盤中創2個月新高 20:132019/12/30 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 被智慧手機打趴！數位相機出貨慘 恐創18年新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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