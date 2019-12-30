東京商品交易所橡膠5月期貨價周一每公斤上漲0.6％收200.1日圓。

市場看好中美將簽下初步貿易協定後，能帶動全球尤其中國的商品需求，使上海橡膠5月期貨價上漲約1％收12,985人民幣，從而激勵東京橡膠期貨行情。

另外，美軍在中東地區針對伊朗勢力發動空襲，讓國際油價因此創3個月新高，導致與之連動密切的橡膠價格也因此走高。

(工商 )