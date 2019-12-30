黃金現貨價周一盤中每盎司上漲0.2％報1,513.3美元創2個月新高。

匯市年底成交量萎縮加重美元貶勢，讓以美?計價的黃金價格相對走高。

除此之外，美軍周日在伊拉克和敘利亞針對由伊朗支持的民兵組織發動空襲，刺激市場對黃金等避險需求。

DailyFx策略師Ilya Spivak認為投資人提前做明年布局和調整投資組合，只會令金融行情走勢更波動而進一步增加避險需求。

(工商 )