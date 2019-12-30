金價周一盤中創2個月新高 20:132019/12/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價周一盤中每盎司上漲0.2％報1,513.3美元創2個月新高。 匯市年底成交量萎縮加重美元貶勢，讓以美?計價的黃金價格相對走高。 除此之外，美軍周日在伊拉克和敘利亞針對由伊朗支持的民兵組織發動空襲，刺激市場對黃金等避險需求。 DailyFx策略師Ilya Spivak認為投資人提前做明年布局和調整投資組合，只會令金融行情走勢更波動而進一步增加避險需求。 (工商 ) #黃金 #美元 #需求 #盤中 #避險 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品期貨趨勢－節前避險 金價突破1,500美元 04:102019/12/26 證券．權證 亞馬遜：車用語音助理需求看俏 08:412019/12/26 財經 6歲姐妹刷卡爆買全套芭比！母見帳單崩潰 11:552019/12/26 生活 《半導體》5G應用踩油門，雍智放量攻頂 14:492019/12/26 財經 避險需求降 日圓兌美元創近半年低點 20:102019/12/26 財經 中國基建支撐鐵礦砂價格 20:272019/12/26 財經 肉包子打狗 壽險前11月花1,838億買匯率避險 20:292019/12/26 財經 那斯達克首度跨越9,000點大關 08:562019/12/27 財經 需求推升及政策支持帶動 陸IC產能明年持續擴張 11:352019/12/30 財經 搶攻商務平板行動辦公需求 三星再推Galaxy Tab S6 LTE版 14:412019/12/30 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 鴻海布局又變動？ 美作家：威州投資案恐變多餘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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