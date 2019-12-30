歐元兌美元匯率 周一盤中創4個半月新高 20:132019/12/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐元兌美元匯率周一盤中，升值約0.3％報1.1212美元創4個半月新高。 主要是市場對中美貿易關係改善持樂觀看法，加上全球經濟有出現好轉跡象，都降低了投資人對美元的避險需求。 專家估計在2019年即將結束前夕匯市成交量萎縮，將令美元走勢更疲弱。像上周五美元兌歐元匯率就創6月來最大單日貶值幅度，並且是連續3個交易日貶值。 (工商 ) #美元 #匯率 #歐元 #新高 #貶值 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸銀理財收益率 創10周新高 04:092019/12/26 焦點新聞 A股限售解禁 賣壓創10年新高 04:092019/12/26 焦點新聞 廣越12月業績 估創同期新高 17:442019/12/26 財經 美國12月住宅建商信心 20年新高 22:412019/12/26 財經 人幣中間價收復7 近5月新高 04:092019/12/27 焦點新聞 熱門股－嘉泥 法人歸隊挑戰新高 04:102019/12/27 證券．權證 新舊客戶訂單助攻 廣越 12月營運拚創同期新高 04:102019/12/27 證券．權證 《金融》金管會今年罰鍰破3億元新高，年增近57％ 07:442019/12/27 財經 中國11月工業企業利潤升5.4％ 8個月新高 11:082019/12/27 財經 美股新高做後盾 台股軋三空登高12,091 14:122019/12/27 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 被智慧手機打趴！數位相機出貨慘 恐創18年新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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