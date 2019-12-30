歐元兌美元匯率周一盤中，升值約0.3％報1.1212美元創4個半月新高。

主要是市場對中美貿易關係改善持樂觀看法，加上全球經濟有出現好轉跡象，都降低了投資人對美元的避險需求。

專家估計在2019年即將結束前夕匯市成交量萎縮，將令美元走勢更疲弱。像上周五美元兌歐元匯率就創6月來最大單日貶值幅度，並且是連續3個交易日貶值。

(工商 )